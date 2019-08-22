Владимир Макей принял участие в съемках видеоистории о знаменитых танколетах

Накануне крупнейшего в Европе фестиваля интерактивных развлечений «Wargaming Fest: День танкиста», который состоится в Минске 15 сентября, компания Wargaming совместно с «Белавиа» сняли короткий видеофильм о том, как и зачем создавался новый танколет.

В съемках приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, актер театра и кино Камиль Ларин, музыкант Сергей Михалок, космонавт Олег Артемьев, генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров и другие.

«Появление танколетов стало значимым событием не только для наших компаний, но и для всей Беларуси, — говорит паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов. — Многие уже неразрывно связывают их с нашей страной, и со временем эти самолеты превратились в летающий бренд Беларуси».

«Мы постоянно наблюдаем огромный интерес к танколетам, куда бы они ни приземлились, — говорит генеральный директор „Белавиа“ Анатолий Гусаров. — Люди фотографируются на их фоне, делятся своими снимками в соцсетях и, заказывая билеты, надеются, что смогут прилететь в Беларусь именно на них».

За три года первый танколет успел совершить 1550 рейсов и побывать в аэропортах 28 стран, доставив 300 000 пассажиров в различные точки земного шара.

На счету второго танколета — 400 рейсов, и он пока еще только начинает свой путь: чаще всего его можно увидеть в Германии, Франции, Польше и, конечно же, в Национальном аэропорту «Минск», куда он привозит пассажиров из других стран.

Ожидается, что в этом году фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста» повторит прошлогодний успех и соберет более 200 тысяч человек. В зону повышенного комфорта «Wargaming Fest: День танкиста» на сегодняшний день приобрели пригласительные представители 28 стран, в том числе таких экзотических, как ОАЭ, Гонконг, Бахрейн и Кувейт.

Перед гостями фестиваля выступят именитые украинские, российские и белорусские музыканты: «Вопли Видоплясова», «Звери», «Крамбамбуля», а гвоздем музыкальной программы станет выступление американской группы The Offspring.

Вход на фестиваль — свободный. Начало в 14:00.