Видеофакт. Водитель «Рено» сбила трехлетнюю девочку под Речицей

В областном УСК устанавливают обстоятельства произошедшего 3 августа ДТП в деревне Короватичи.

Девочка выбежала на проезжую часть из-за стоявшего на встречной полосе микроавтобуса и попала под автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что девочка жила летом вместе с родителями, двумя малолетними сестрами и братом у дедушки и бабушки. Незадолго до аварии продуктовая автолавка подъехала к их дому. Взрослые увлеклись покупками и не заметили, как девочка выбежала на проезжую часть.

В настоящее время пострадавшую выписали из учреждения здравоохранения.