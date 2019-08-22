Видеофакт. Водитель «Рено» сбила трехлетнюю девочку под Речицей

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В областном УСК устанавливают обстоятельства произошедшего 3 августа ДТП в деревне Короватичи.

Девочка выбежала на проезжую часть из-за стоявшего на встречной полосе микроавтобуса и попала под автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что девочка жила летом вместе с родителями, двумя малолетними сестрами и братом у дедушки и бабушки. Незадолго до аварии продуктовая автолавка подъехала к их дому. Взрослые увлеклись покупками и не заметили, как девочка выбежала на проезжую часть.

В настоящее время пострадавшую выписали из учреждения здравоохранения.
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Тэги: ДТП наезд на ребенка автолавка Город: Речица

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