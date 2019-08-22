Минчанин разбил лобовые стекла трех машин после ссоры с девушкой

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На поврежденных автомобилях 26-летний мужчина оставил записку с обещанием возместить ущерб и своим контактным телефоном, а на следующий день сдался в милицию.

Источник: sudexpert.gov.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, он гулял с девушкой, но общение перетекло в ссору. В порыве гнева молодой человек запрыгнул на капот стоящего поблизости автомобиля и стал бить ногой по лобовому стеклу. Всего он повредил три машины.

Хулиган был ранее судим за аналогичные действия и отбывает наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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Тэги: повреждение автомобилей ссора отношения Город: Минск

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