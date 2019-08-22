Ядерное топливо для БелАЭС планируют завезти осенью

Министерство энергетики рассчитывает, что ядерное топливо для Белорусской АЭС будет завезено осенью, заявил 22 августа в Островце заместитель министра Михаил Михадюк.

«Мы думаем, что осенью завезем его, — сказал он. — Завоз ядерного топлива мы планируем за месяц-полтора до готовности к физическому пуску. Технологическая готовность к завозу ядерного топлива по всем регламентам, которые предусмотрены, будет обеспечена в сентябре. То есть это готовность всех систем, зданий, сооружений, которые в этой цепочке завязаны».

Топливо завозится за такой срок, поскольку после его поступления железнодорожным составом на станцию, «надо провести работы по входному контролю». «Это занимает около трех недель. Ну и неделя-две на другие технологические операции», — пояснил Михадюк.

«Технологическая готовность у нас очень высокая, осталась доработка отдельных вопросов. Топливо на площадке — это уже ядерная установка. [В этом случае] мы должны будем ужесточить пропускной режим на станцию, в том числе и строителям, которые сегодня завозят песок, бетон, раствор. Это надо каждую машину проверить. Понимаете, мы снизим темп строительных работ», — добавил замминистра.

На встрече с журналистами 10 августа в Островце директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО «ИК "АСЭ"» (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом») Виталий Полянин сообщил, что завезти ядерное топливо для БелАЭС планируется к 1 октября. «Контрольная дата [завоза топлива] для нас и для заказчика — 1 октября этого года. Все идет в соответствии с графиком, согласованным сторонами», — сказал он.

Строительство первого энергоблока БелАЭС находится на этапе завершения общестроительных работ, активно ведутся пусконаладочные работы. На втором энергоблоке ведется монтаж основного технологического оборудования.