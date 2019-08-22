Беларусь накроет туманом: объявлен желтый уровень опасности

По данным Белгидромета, ночью и утром в пятницу, 23 августа, в некоторых регионах страны сгустится туман.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Необходимо помнить, что туман, в первую очередь, представляет опасность всем участникам дорожного движения, а поэтому рекомендуется при поездке на авто отказаться от лишних маневров.

В связи с этим ГАИ убедительно просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов, для обозначения своего автомобиля включить ближний свет или противотуманные фары.

Кроме этого, следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу; использовать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы на верхней одежде.