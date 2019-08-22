Ученые назвали продукт, который поможет восстановить здоровье кишечника

Исследователи из университетов Коннектикута и Техаса пришли к выводу, что грецкие орехи положительно влияют на кишечную микрофлору, снижают риск развития язвенного колита.

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Как пишет rg.ru , эксперимент проводился на мышах. Рацион животных на 14% состоял из орехов (человеку достаточно 20-25 граммов). И через две недели такой режим питания принес видимые изменения в состояние грызунов.

Сообщается, что у них восстанавливалась целостность слизистой оболочки толстого кишечника, снизились показатели воспаления. Даже когда объем орехов в рационе снижался до 3,5%, позитивный эффект наблюдался.

Ученые отметили, что в сравнении с другими орехами, грецкие содержат самые высокие уровни омега-3 жирных кислот, большое количество фитохимических веществ, в том числе, антиоксидантов.

Также орехи богаты клетчаткой (до 6,4%), которая поддерживает ремиссию заболевания у пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника.

В отчете экспертов говорится: орехи могут улучшить липидный обмен и увеличить выработку антиоксидантов в толстой кишке, что в конечном итоге будет способствовать подавлению изъязвления слизистой оболочки.