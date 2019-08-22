Фотофакт. В Минске началась реконструкция легендарной бани на улице Хмельницкого

Реконструкция столичной бани на улице Богдана Хмельницкого предполагает «снос фасадов» здания, сообщил БелаПАН заместитель начальника государственного учреждения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Юрий Натычко.

В соцсетях и ряде СМИ 22 августа опубликованы фото, на которых запечатлен снос здания при помощи экскаватора.

«Баня не сносится. Строители приступили к строительно-монтажным работам. Проектом реконструкции согласован и снос фасадов. Чтобы реконструировать внутри, надо реконструировать и фасады. Тем более это не историческая ценность. Проект прошел экспертизу и начаты непосредственные работы», — отметил Натычко.

22 марта на пресс-конференции в Минске Натычко сообщил, что разработан проект реконструкции исторической городской бани № 1 на улице Богдана Хмельницкого.

«Очень долго мы занимаемся этим вопросом. На сегодня проект разработан, прошел все необходимые согласования и экспертизы. Заказчик — УКС Советского района — проводит процедуру по выбору подрядчика, и он должен приступить к строительным работам. Надеемся, что до конца текущего года. Реконструкция может продлиться до 17 месяцев», — сказал он.

«Мы ставили цель сделать из этой бани хорошую добротную народную баню, которой она была всегда. Там не будет изысков, «Сандунов» не будет, будут два отделения, объект общественного питания, возможно, тренажерный зал, также будет парикмахерская», — уточнил чиновник.

В Минске работают более 140 бань и саун, в том числе ведомственные и частные. В объединение «Городские бани» входят девять объектов.

«Спрос на банные услуги несколько падает, но сформировался круг любителей бань, для которых это возможность встречи по интересам, своеобразный клуб», — сказал замначальника управления.