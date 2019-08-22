Бывшему главе Минска Андрею Шорцу нашли теплое место

Бывший председатель Мингорисполкома Андрей Шорец назначен заместителем генерального директора республиканского унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза».

Как сообщили БелаПАН в приемной предприятия, Шорец приступил к работе 19 августа. На сайте предприятия в разделе «Руководство» он еще не указан.

«Главгосстройэкспертиза» осуществляет государственную экспертизу градостроительных проектов, генеральных планов Минска и областных центров, схем территориальной организации Республики Беларусь, а также обоснований инвестирования в строительство, архитектурных и строительных проектов, говорится на сайте предприятия.

Напомним, руководить Мингорисполкомом Лукашенко направил Шорца 6 ноября 2014 года с должности министра жилищно-коммунального хозяйства. Градоначальником тот проработал по ноябрь 2018-го.

В отставку с должности председателя Мингорисполкома он был отправлен после того, как на совещании по вопросам строительного комплекса в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил о махинациях со скупкой и перепродажей в столице квартир для малообеспеченных и многодетных граждан.

Лукашенко приказал отправить «всех в следственный изолятор», «разобраться со всеми» и «вернуть деньги народу». При этом заявил: «Завтра посмотрим, что делать с Шорцем».