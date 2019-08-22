В Калинковичах буксируемый «Опель» сбил пятилетнего мальчика
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний мальчик, произошло в Калинковичах.
По информации региональной Госавтоинспекции, «Опель-Вектра» ехал по двору на улице Мира на гибкой сцепке.
Избежать наезда на ребенка не удалось из-за того, что он неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных авто.
В настоящее время мальчик находится в больницы — у него диагностированы травмы различной степени тяжести.