В Калинковичах буксируемый «Опель» сбил пятилетнего мальчика

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пятилетний мальчик, произошло в Калинковичах.

По информации региональной Госавтоинспекции, «Опель-Вектра» ехал по двору на улице Мира на гибкой сцепке.

Избежать наезда на ребенка не удалось из-за того, что он неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных авто.

В настоящее время мальчик находится в больницы — у него диагностированы травмы различной степени тяжести.
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Тэги: ДТП дети Город: Калинковичи

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