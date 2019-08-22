Запрещены еще восемь митингов против аккумуляторного завода

Брестский райисполком запретил проведение еще восьми митингов против аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк.

Два митинга намечалось провести 25 августа на площадке перед Домом культуры в деревне Тельмы и рядом с заводом в СЭЗ «Брест», шесть — с 27 августа по 1 сентября на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в Тельмах.

По словам Кисляка, на уведомление о проведении митингов на стадионе, который определен постоянным местом для массовых мероприятий, Брестский райисполком сообщил, что на стадионе ведутся ремонтные работы.

«Два митинга 25 августа запрещены с мотивировкой, что нет документов о моем обращении в милицию, учреждение здравоохранения и коммунальные службы на оплату их услуг. Чиновники, видимо, не знают, что такие договоры заключаются после получения разрешения на проведение массового мероприятия, — отметил Кисляк. — На стадионе, где в начале июня создали видимость начала ремонта, нам уже запретили проведение 29 митингов. Все это делается для того, чтобы люди не смогли реализовать свое законное право на свободное выражение своего мнения».

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 210 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

16 августа этого года группа противников строительства аккумуляторного завода направила в Генеральную прокуратуру жалобу на запрет в июне Брестским райисполкомом 17 митингов на стадионе ДЮСШ «Прибужье» на основании проведения там ремонта. Подписавшие жалобу просят принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам райисполкома, инициировавшим этот фиктивный, по их мнению, ремонт на стадионе, а также к должностным лицам организации, осуществляющей «ремонтные работы».

Противники завода собираются каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года на площади Ленина в Бресте.