Лукашенко примет премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе
Темы белорусско-грузинского сотрудничества планируется обсудить во время визита в Минск главы правительства Грузии Мамуки Бахтадзе.
Как стало известно БелаПАН, в первой половине дня закавказского гостя примет Александр Лукашенко.
Также в первой половине дня в планах визита значатся встреча с главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко и посещение Минского автомобильного завода.
После обеда в Доме правительства пройдут переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.