Лукашенко примет премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе

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Темы белорусско-грузинского сотрудничества планируется обсудить во время визита в Минск главы правительства Грузии Мамуки Бахтадзе.

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Как стало известно БелаПАН, в первой половине дня закавказского гостя  примет Александр Лукашенко.

Также в первой половине дня в планах визита значатся встреча с главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко и посещение Минского автомобильного завода.

После обеда в Доме правительства пройдут переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
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Тэги: Беларусь-Грузия Персона: Мамука Бахтадзе

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