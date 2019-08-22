Лукашенко примет премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе

Темы белорусско-грузинского сотрудничества планируется обсудить во время визита в Минск главы правительства Грузии Мамуки Бахтадзе.

Как стало известно БелаПАН, в первой половине дня закавказского гостя примет Александр Лукашенко.

Также в первой половине дня в планах визита значатся встреча с главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко и посещение Минского автомобильного завода.

После обеда в Доме правительства пройдут переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.