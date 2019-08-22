Кубок ЛЖД. «Автомобилист» не оставил камня на камне от «Динамо-Минск»

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Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок на Кубке Латвийской железной дороги.

Фото пресс-службы ХК «Динамо-Минск»

После поражения от «Ак Барса» (0:3) минчане разгромно уступили сегодня «Автомобилисту» — 0:6.

Голевые события на льду развивались следующим образом:

1:0 — Мэйсек (00:53);

2:0 — Мэйсек (15:59);

3:0 — Сетдиков (17:29);

4:0 — Мэйсек (23:10);

5:0 — Холланд (42:57);

6:0 — Холланд (49:11 — бол.).

К двум последним взятиям ворот привели передачи форварда сборной Беларуси Джеффа Платта, который с этого сезона выступает за «Автомобилист».

Минчане проведут на турнире еще два поединка:

  • 24.08. — «Динамо-Рига»;
  • 25.08. — «Локомотив».

Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» начнет второго сентября домашним поединком с «Нефтехимиком». 
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Тэги: ХК Динамо-Минск Город: Рига

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