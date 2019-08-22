Кубок ЛЖД. «Автомобилист» не оставил камня на камне от «Динамо-Минск»
Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок на Кубке Латвийской железной дороги.
После поражения от «Ак Барса» (0:3) минчане разгромно уступили сегодня «Автомобилисту» — 0:6.
Голевые события на льду развивались следующим образом:
1:0 — Мэйсек (00:53);
2:0 — Мэйсек (15:59);
3:0 — Сетдиков (17:29);
4:0 — Мэйсек (23:10);
5:0 — Холланд (42:57);
6:0 — Холланд (49:11 — бол.).
К двум последним взятиям ворот привели передачи форварда сборной Беларуси Джеффа Платта, который с этого сезона выступает за «Автомобилист».
Минчане проведут на турнире еще два поединка:
- 24.08. — «Динамо-Рига»;
- 25.08. — «Локомотив».
Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» начнет второго сентября домашним поединком с «Нефтехимиком».