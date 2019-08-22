Удалить татуировку скоро будет возможно только у врача

/ Новости Германии
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Тем, кто захочет избавиться от татуировки на своем теле, в скором времени придется это делать только у врача.

Фото pixabay.com

Как сообщается, с конца 2020 года, согласно новому Положению о радиационной защите, право удалять тату лазером будет только у медиков.

Владельцы германских лазерных студий опасаются, что из-за новшества пойдут по миру и прогнозируют появление подпольных салонов. А «черный рынок» подобных услуг придет к их удорожанию.

В то же время дерматолог и специалист по лазерной медицине Кристиан Раулин из Карлсруэ полагает, что это правильное решение, так как у врача есть образование, медицинское понимание, а также этика, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия татуировка Город: Карлсруэ

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