Удалить татуировку скоро будет возможно только у врача

Тем, кто захочет избавиться от татуировки на своем теле, в скором времени придется это делать только у врача.

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Как сообщается, с конца 2020 года, согласно новому Положению о радиационной защите, право удалять тату лазером будет только у медиков.

Владельцы германских лазерных студий опасаются, что из-за новшества пойдут по миру и прогнозируют появление подпольных салонов. А «черный рынок» подобных услуг придет к их удорожанию.