Суд по иску национального аэропорта Минск к сайту petitions.by будет продолжен 26 августа

Экономический суд столицы объявил перерыв в предварительном заседании по рассмотрению иска национального аэропорта Минск к сайту petitions.by до 26 августа. Заседание 22 августа вел судья Игорь Мурашкин.

Исковое заявление к сайту petitions.by (некоммерческое учреждение «Консультационный центр имплементации информационных технологий в гражданском обществе «Сивик тек») подал РУП «Национальный аэропорт Минск». Суть требований — удалить петицию, размещенную на сайте, опубликовать опровержение, удалить ссылки на других сайтах, упоминающие текст петиции.

В петиции, составленной 9 июля представителями служб такси и транспортных компаний, содержится требование прекратить взимать плату за парковку с легальных перевозчиков за третий и более заезд в течение суток на территорию аэропорта. Получателем петиции указано Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Представители истца считают это недостоверной информацией, наносящей ущерб деловой репутации предприятия. По их словам, в случае заключения договора парковка службам такси предоставляется бесплатно, а платить 10 рублей за парковку должны те, кто не заключал соответствующий договор.

На просьбу судьи дать правовое обоснование исковым требованиям представители аэропорта ответить затруднились. От комментариев журналистам они отказались.

Как сообщил БелаПАН руководитель проекта petitions.by Владимир Кавалкин, дальнейшие действия защита будет выстраивать после доработки иска.

«Это странный иск, потому что он был подготовлен так, что его требования удовлетворить невозможно. Поэтому судья и объявил перерыв в предварительном заседании, пока аэропорт сформулирует требования к нам согласно белорусскому законодательству, тогда мы сможем рассмотреть и либо удовлетворить, либо нет. Качество подготовки иска не позволило нам определиться с дальнейшими действиями», — сказал он.

Продолжение заседания назначено на 11:00 26 августа.