Германия против формата G8 с Россией

Власти ФРГ не поддерживают предложение президента США Дональда Трампа о возвращении формата G8 с Россией.

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Как отметил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, Россию исключили из формата после противоречащей международному праву аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины, и оба эти обстоятельства по-прежнему существуют.