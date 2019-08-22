Германия против формата G8 с Россией
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Власти ФРГ не поддерживают предложение президента США Дональда Трампа о возвращении формата G8 с Россией.
Как отметил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, Россию исключили из формата после противоречащей международному праву аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины, и оба эти обстоятельства по-прежнему существуют.
Вернуться к обсуждению темы приглашения РФ можно будет только тогда, считает он, только когда положение вещей изменится,