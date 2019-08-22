Егор Герасимов сыграет в третьем раунде квалификации US Open

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Белорусский теннисист Егор Герасимов продолжает успешно выступать в квалификации последнего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

Во втором круге наш соотечественник переиграл в трех сетах американского представителя Митчелла Крюгера — 6:3, 5:7, 6:4.

Напомним, в первом круге Герасимов был сильнее также американского спортсмена Стефана Козлова — 6:4, 6:4.

Следующим соперником белоруса будет чех Лукаш Росол.
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Тэги: US Open теннис Персона: Егор Герасимов Митчелл Крюгер

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