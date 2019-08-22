Заблудившийся в лесу грибник лишь на десятые сутки вышел к родной деревне

Заблудившись во время «тихой охоты», грибник из Витебского района провел в лесу в поисках дороги домой десять суток. В один из дней ноги его даже занесли в Смоленскую область.

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По информации пресс-службы МВД, житель деревни Вальки ушел за грибами еще 13 августа.

Поисками сельчанина занимались и милиция, и военные, и местные жители.

В какой-то момент мужчина вышел к реке и несколько дней прожил вблизи нее. Из еды были только ягоды.

21 августа грибник вышел к приграничной деревне Кожуровщина (Лиозненский район), где ему и подсказали правильную дорогу к дому.

Грибник пришел в свою деревню спустя день – в четверг, 22 августа. Несмотря на длительное время, проведенное в лесах, мужчине медицинская помощь не понадобилась.

К счастью, все обошлось — ему даже не понадобилась помощь медиков.