Главком БАТЭ: счет в пользу «Астаны», но у нас есть еще два тайма

Наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага не стал рубить с плеча на послематчевой пресс-конференции по итогам первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Фото с сайта ФК «Астана»

Несмотря на крупное поражение от «Астаны» (0:3), главком не стал искать виноватых, а наоборот поддержал своих футболистов, заметив, что «ребята большие молодцы, они делали все возможное для положительного результата, провели большую работу», пишет pressball.by .

Он согласился, что преимущество перед ответным матчем на стороне «Астаны», однако заранее сдаваться никто не собирается . «Тем не менее два тайма у нас еще есть. То, что мы будем играть при своих болельщиках до конца, — 100 процентов».

Бага не считает, что «Астана» полностью переиграла БАТЭ, отметив, что «отрезками соперник очень хорошо выглядел»: «Временами «Астана» действовала мощно. Но сказать, что нас переиграли полностью, наверное, нельзя. Хотя в то же время мы должны посмотреть на счет на табло…»

Главный тренер утверждает, что «Астана» не преподнесла никаких сюрпризов, в БАТЭ ожидали такой игры соперника.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 29 августа.