Главком БАТЭ: счет в пользу «Астаны», но у нас есть еще два тайма

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Наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага не стал рубить с плеча на послематчевой пресс-конференции по итогам первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Фото с сайта ФК «Астана»

Несмотря на крупное поражение от «Астаны» (0:3), главком не стал искать виноватых, а наоборот поддержал своих футболистов, заметив, что «ребята большие молодцы, они делали все возможное для положительного результата, провели большую работу», пишет pressball.by.

Он согласился, что преимущество перед ответным матчем на стороне «Астаны», однако заранее сдаваться никто не собирается . «Тем не менее два тайма у нас еще есть. То, что мы будем играть при своих болельщиках до конца, — 100 процентов».

Бага не считает, что «Астана» полностью переиграла БАТЭ, отметив, что «отрезками соперник очень хорошо выглядел»: «Временами «Астана» действовала мощно. Но сказать, что нас переиграли полностью, наверное, нельзя. Хотя в то же время мы должны посмотреть на счет на табло…»

Главный тренер утверждает, что «Астана» не преподнесла никаких сюрпризов, в БАТЭ ожидали такой игры соперника.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 29 августа.
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Тэги: Лига Европы Персона: Алексей Бага Город: Нур-Султан

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