Температура воздуха упала — антициклон накрыл Беларусь

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Погоду в Беларуси в последний рабочий день недели будет определять антициклон, сообщили синоптики.

По их прогнозам ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер неустойчивый слабый. Максимально воздух прогреется до +26°C.

В столице столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +9..+11°C;
  • днем +22..+24°C;
  • вечером +16..+18°C.

Ранее сообщалось, что на утро из-за туманов объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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