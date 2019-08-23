Температура воздуха упала — антициклон накрыл Беларусь

Погоду в Беларуси в последний рабочий день недели будет определять антициклон, сообщили синоптики.

По их прогнозам ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер неустойчивый слабый. Максимально воздух прогреется до +26°C.

В столице столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +9..+11°C;

днем +22..+24°C;

вечером +16..+18°C.

Ранее сообщалось, что на утро из-за туманов объявлен желтый уровень опасности.