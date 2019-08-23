Температура воздуха упала — антициклон накрыл Беларусь
Погоду в Беларуси в последний рабочий день недели будет определять антициклон, сообщили синоптики.
По их прогнозам ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Ветер неустойчивый слабый. Максимально воздух прогреется до +26°C.
В столице столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +9..+11°C;
- днем +22..+24°C;
- вечером +16..+18°C.
Ранее сообщалось, что на утро из-за туманов объявлен желтый уровень опасности.