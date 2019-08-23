Макей и Рапота обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел 22 августа встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

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Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны «обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельность Постоянного комитета Союзного государства».

Выступая 18 июля на форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным пришли к «принципиальным соглашениям» по вопросу дальнейшей интеграции двух стран.

Лукашенко тогда предложил Путину решить все проблемы интеграции двух стран к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Напомним, ранее спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович заявил, что управиться к этому сроку вполне можно, если «не будет каких-то амбиций или непонятных подходов».

В начале августа министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что правительства России и Беларуси сняли почти все принципиальные разногласия, которые были между сторонами в вопросе углубления интеграции. Теперь дело за специалистами, которые в течение месяца должны подготовить премьерам итоговый документ.