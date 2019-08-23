Пьяный клиент пистолетом избил таксиста

До десяти лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю деревни Прилуки, избившему пистолетом 19-летнего таксиста.

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Как рассказал потерпевший, он прибыл по вызову в один из ночных клубов столицы, где в машину сел подвыпивший клиент.

По дороге в Дзержинск пассажир заявил, что ему не нравится маршрут. Более того, он трижды ударил по голове таксиста рукояткой пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе МВД.

Несмотря на то, что дебошир удрал, он был задержан по горячим следам.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство).