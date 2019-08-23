Хоккеистам «Динамо» надо профессионально относиться к делу, — Вудкрофт

По словам главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, хоккеисты минского «Динамо» должны наконец-то понять, что необходимо профессионально относиться к делу.

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Как заявил наставник после разгромного поражения от «Автомобилиста» на Кубке ЛЖД, человек допускает ошибки на льду, потому что «не готов к своей смене».

«Ты не полностью погружаешься в противостояние и из-за этого не дорабатываешь — в результате мы получаем потери шайбы. Хорошие команды обязательно этим пользуются», — приводит пресс-служба «зубров» слова Вудкрофта.

Он считает, что в первую очередь необходимо отталкиваться от дисциплины.

«Нам необходимо еще много работать над содержанием игры, — подчеркнул главком «бело-голубых». — В сезоне каждый из игроков в команде должен выполнять свою работу на льду все 60 минут. Никаких оправданий, никаких поисков причин в ком-то другом или в каких-либо обстоятельствах. Каждый человек в команде знает свою работу и обязанности, и мы должны их выполнять».