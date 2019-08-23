Какие продукты снижают риск тяжелых болезней у любителей алкоголя и табака

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Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн и Копенгагенского университета на основании длительного исследования сделали выводы, которые могут порадовать выпивох и курильщиков.

Фото pixabay.com

Как пишет Focus, были проанализированы данные исследования, проведенного в Дании, которое, среди прочего, включало в себя сведения о питании более 56 тыс. человек в возрасте от 52 до 60 лет в течение 23 лет.

Наиболее полезными для злоупотреблящих алкоголем и курением являются яблоки и чай, так как они богаты так называемыми флавоноидами. Их употребление защищает от рака и сердечных заболеваний.

Анализ показал, что участники, регулярно употреблявшие продукты питания с высоким содержанием флавоноидов, с меньшей вероятностью умирали от рака или сердечных заболеваний. «Особенно сильно этот защитный эффект проявлялся в случае с людьми, злоупотреблявшими алкоголем или курением и тем самым имевшими повышенный риск развития таких заболеваний», — отметили исследователи.

Вместе с тем они подчеркнули, что лучше всего отказаться от курения и сократить количество употребляемого спиртного.

Ниже всего риск развития рака и сердечных заболеваний был у участников, употреблявших в день около 500 милиграммов флавоноидов.

«Чашка чая, яблоко, апельсин, 100 граммов черники и 100 граммоа брокколи обеспечат широкий спектр флавоноидных соединений и в общей сложности 500 милиграммов этих веществ», — подчеркнули ученые.
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Тэги: медицина злоупотребление алкоголем курение яблоки чай

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