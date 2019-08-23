КГК рассказал, сколько денег взыскал по итогам проверок за полгода

Комитет госконтроля отчитался о деятельности в первом полугодии 2019 года, а также рассказал сколько денег было взыскано с бизнеса по итогам контрольно-аналитических мероприятий.

Как сообщается, сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на 134,9 млн рублей. По материалам комитета иными контролирующими (надзорными), судебными органами взыскано 41,6 млн рублей.

Департаментом финансовых расследований выявлено 590 преступлений (247 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких). С использованием информации департамента финансового мониторинга правоохранительными и контролирующими органами выявлено 222 преступления, применено санкций на сумму 12,8 млн рублей, поступило в бюджет средств на 46,8 млн.

Комитетом подготовлены заключения об исполнении за 2018 год республиканского бюджета и бюджетов четырех государственных внебюджетных фондов.

Проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам повышения эффективности работы организаций цементной промышленности, соблюдения земельного и природоохранного законодательства, осуществлен анализ эффективности использования средств инновационного фонда Мингорисполкома, положения дел в организациях Витебской области и Оршанского района, проведены проверки ОАО «1-я Минская птицефабрика», УП «Минский метрополитен», КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» и др.

Всего в первом полугодии 2019 года органами государственного контроля проведено 282 проверки. В рамках осуществления упреждающего контроля проведено 463 мониторинга, по материалам которых субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Также проведено 66 аудитов эффективности, в ходе которых давалась оценка достижению заявленного результата и эффективности использования выделенных на эти цели средств.

Отмечено, что в ближайшее время особое внимание будет уделено контролю за деятельностью посреднических структур, выявлению и пресечению схем необоснованного посредничества.