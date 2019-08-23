Крупный схрон боеприпасов обнаружили в лесу в Витебском районе
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Военнослужащие обнаружили в лесу в Витебском районе крупный схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В милиции сообщили, что недалеко от деревни Зароново накануне были обнаружены:
- 46 минометных мин калибра 82 мм;
- три артиллерийских снаряда калибра 37 мм;
- две гранаты РГ-42;
- артиллерийский взрыватель.
Опасную находку уничтожила саперно-пиротехническая групп внутренних войск.
Не так давно сообщалось, что во время строительных работ в Жировичском монастыре рабочими была найдена немецкая ручная граната, а при проведении газовиками земляных работ в лесу рядом с деревней Лесная (Барановичский район) была обнаружена авиационная бомба.