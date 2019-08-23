«Я этим занимаюсь лично». Зеленский прокомментировал обмен пленными

Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.

Фото пресс-службы президента Украины

Как передает УНИАН , на вопрос, когда состоится обмен пленными, Зеленский ответил: «Я работаю лично над этим вопросом... Я работаю над этим уже два месяца».

«Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, кто, чем занимается. Дайте мне сделать мое дело», — заявил президент.

Он надеется, что первые результаты должны быть уже в ближайшие дни.

Напомним, вчера стало известно, что стороны договорились уже на следующей неделе провести обмен.