«Я этим занимаюсь лично». Зеленский прокомментировал обмен пленными
Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.
Как передает
«Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, кто, чем занимается. Дайте мне сделать мое дело», — заявил президент.
Он надеется, что первые результаты должны быть уже в ближайшие дни.
Напомним, вчера стало известно, что стороны договорились уже на следующей неделе провести обмен.