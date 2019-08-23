Лукашенко научился торговать с Грузией, несмотря на ее конфликт с РФ

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На встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который находится с визитом в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что построить внешнеэкономические отношения с этим закавказским государством было непросто.

Фото пресс-службы президента

Глава государства отметил, что Беларусь пытается выстроить тесные отношения со всеми странами постсоветского пространства, иногда к этому необходимо прилагать терпение и настойчивость.


Лукашенко вспомнил о грузинском гостеприимстве

«Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов», — подчеркнул Лукашенко.

По итогам 2018 года Беларусь и Грузия наторговали на 87,1 млн долларов, а оборот услуг достиг 26,1 млн.

Он вспомнил, что обе страны начинали сотрудничество с нуля: «Не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы».
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Тэги: Беларусь-Грузия Персона: Мамука Бахтадзе Александр Лукашенко Город: Минск

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