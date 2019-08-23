Лукашенко напомнил Румасу о повышении зарплат

Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад премьер-министра Сергея Румаса.

Фото из архива пресс-службы президента

По словам главы правительства, передает пресс-служба президента, ситуация в экономике «сбалансированная — выполняется большинство качественных показателей, стабилизировалась ситуация на финансовом рынке, инфляция находится в запланированных пределах».

Говоря о зарплатах, Румас заметил, что она растет: «Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Цифра по июлю — 1128 рублей (средняя зарплата с нарастающим итогом — 1055 рублей)».

Премьер заметил, что этот показатель выше, чем планировал Совмин: «Это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях — 80% и 40% к средней зарплате».

Лукашенко напомнил о своем поручении поддержать низкооплачиваемых — образование, здравоохранение... «Они же люди, надо их поддерживать как-то».

Глава правительства заверил, что сегодня как раз основной упор и делается на эту категорию работников.