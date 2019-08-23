Посол Великобритании Фионна Гибб покинула Беларусь

Посол Великобритании Фионна Гибб 23 августа покинула Беларусь в связи с окончанием своей дипломатической миссии.

Она возглавляла посольство в Минске с января 2016 года.

На встрече с Фионной Гибб по случаю ее отъезда 7 августа Александр Лукашенко высоко оценил работу дипломата в Беларуси.

«То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен. Это во многом благодаря вам. Я так считаю, и Министерство иностранных дел эту точку зрения поддерживает. Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано», — сказал Лукашенко.

В то же время он призвал Великобританию интенсифицировать отношения с Беларусью, поскольку потенциал двустороннего сотрудничества, по его мнению, далеко не исчерпан.

Гибб назвала свою работу в Беларуси «интересной, позитивной и успешной».

«Мне сложно уезжать, — сказала она в недавнем интервью БелаПАН. — Когда я приехала, у меня не было конкретных планов, но тогда, на мой взгляд, наше внимание было сосредоточено только на сфере прав человека. И это, конечно, правильно — фиксировать внимание на такой сфере. Но мне хотелось добавить и другие акценты, другие направления в наших двусторонних отношениях».

По ее оценке, отношения между Великобританией и Беларусью «развиваются поступательно». «Конечно, остаются вопросы, по которым у нас есть расхождения. Но в целом я считаю, что наши отношения развиваются позитивно. Конечно, есть критика. Но где в мире вы видели отношения между странами, в которых не было бы критики друг друга? Конечно, всегда есть какие-то претензии. Но важно, чтобы у нас была возможность говорить друг с другом и обсуждать проблемы», — подчеркнула британский дипломат.

Гибб особо обратила внимание на активизацию сотрудничества в политической сфере. Так, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей год назад посетил Великобританию.

«Это был первый за 25 лет визит главы белорусского МИД в Лондон. Наш заместитель министра иностранных дел сэр Алан Дункан в 2017 году побывал в Беларуси. Это также был первый подобный визит после провозглашения независимости Беларуси. Для меня это знаменательные события», — добавила она.

Преемницей Фионны Гибб на посту главы представительства в Беларуси станет карьерный дипломат Жаклин Перкинс, назначенная на эту должность в июне.