Премьер Грузии поблагодарил Лукашенко за поддержку территориальной целостности его страны

/ Политика
Просмотров: 78

В ходе сегодняшней встречи с Александром Лукашенко премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил белорусскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны.

Фото пресс-службы президента

Он высказал уверенность, что низкие цифры взаимной торговли «можно удвоить».

«Я хотел бы подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений, — приводит слова премьера пресс-служба белорусского лидера. — И, конечно же, я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета».

Глава правительства заверил, что грузинский народ этого никогда не забудет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Грузия Персона: Мамука Бахтадзе Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву

Минск — Тбилиси: различия в политориентации отношениям не помеха

Минск — Тбилиси: различия в политориентации отношениям не помеха

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии