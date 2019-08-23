Премьер Грузии поблагодарил Лукашенко за поддержку территориальной целостности его страны

В ходе сегодняшней встречи с Александром Лукашенко премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил белорусскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны.

Фото пресс-службы президента

Он высказал уверенность, что низкие цифры взаимной торговли «можно удвоить».

«Я хотел бы подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений, — приводит слова премьера пресс-служба белорусского лидера. — И, конечно же, я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета».

Глава правительства заверил, что грузинский народ этого никогда не забудет.