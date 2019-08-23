У Румаса появился новый пресс-секретарь

/ Общество
Просмотров: 148

Назначен новый пресс-секретарем премьер-министра Беларуси. Об этом БелаПАН сообщили в правительстве.

Как сообщается, 22 августа на эту должность назначена Александра Исаева.

Исаева с 2008 года работала в Национальном пресс-центре, в 2013-2015 годах — в Белорусской торгово-промышленной палате. С 2016 года занимала должность директора пресс-центра Академии управления при президенте Беларуси.

Прежний пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич 18 апреля был освобожден от должности, в которой проработал около трех лет, распоряжением премьер-министра Сергея Румаса. До этого на протяжении девяти лет работал журналистом на Первом национальном канале Белорусского радио.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Совмин Персона: Александра Исаева Сергей Румас Владислав Сычевич

Другие материалы на эту тему:

Румас распределил обязанности между подчиненными

Румас распределил обязанности между подчиненными

Какие изменения обещает белорусам новое правительство

Какие изменения обещает белорусам новое правительство

Игорь Драко. СТРАСТИ. Почему Лукашенко увлекся Румасом

Игорь Драко. СТРАСТИ. Почему Лукашенко увлекся Румасом

Новое правительство: шанс на реформы есть

Новое правительство: шанс на реформы есть