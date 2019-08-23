У Румаса появился новый пресс-секретарь

Назначен новый пресс-секретарем премьер-министра Беларуси. Об этом БелаПАН сообщили в правительстве.

Как сообщается, 22 августа на эту должность назначена Александра Исаева.

Исаева с 2008 года работала в Национальном пресс-центре, в 2013-2015 годах — в Белорусской торгово-промышленной палате. С 2016 года занимала должность директора пресс-центра Академии управления при президенте Беларуси.

Прежний пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич 18 апреля был освобожден от должности, в которой проработал около трех лет, распоряжением премьер-министра Сергея Румаса. До этого на протяжении девяти лет работал журналистом на Первом национальном канале Белорусского радио.