Солдатам-срочникам повысят довольствие

Размер денежного довольствия военнослужащих срочной службы будет повышаться и далее, заявил на пресс-конференции 23 августа в Минске начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.

Он напомнил, что 1 января 2019 года денежное довольствие военнослужащих срочной службы было увеличено вдвое и составило от 29,25 до 62,79 рубля в месяц в зависимости от должности и классности специалиста.

«Исходя из экономической ситуации, это будет продолжено и в перспективе, — подчеркнул Макаров. — Я считаю, что это не предел. Военнослужащие, проходящие срочную военную службу, должны достойно обеспечиваться денежным довольствием. В рамках плана повышения мотивированности для прохождения срочной военной службы и службы в резерве предусмотрено, в том числе при наличии соответствующих условий, решение вопроса о дальнейшем повышении [размера денежного довольствия]. Но я не буду анонсировать, когда это будет, по той простой причине, что здесь много других вопросов».

По его словам, сегодня солдаты-срочники обеспечиваются всеми видами довольствия за государственный счет.

«Продовольственный паек по калорийности выше натовского. <...> Да, они находятся на полном государственном обеспечении, но, тем не менее, что касается денежного довольствия, то необходимо и впредь будет его увеличивать», — добавил он.

Макаров напомнил, что с 2020 года многократно вырастет денежное довольствие военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы. Так, нижний предел их месячного денежного довольствия увеличится с 8,39 до 156 рублей (в 18,6 раза), а верхний — с 14,63 до 331,5 рубля (в 22,6 раза).