Мобильным интернетом в Беларуси пользуются больше, чем стационарным

4,4 миллиона жителей Беларуси пользуются интернетом на своих мобильных телефонах. При этом общее число интернет-пользователей в стране достигло отметки 5,3 миллиона человек в месяц.

Об этом сообщил директор компании #DB3 Михаил Дорошевич, выступая на IAB Digital Party в Минске. Данные получены в результате исследования gemiusAudience за июль 2019 года и касаются жителей Беларуси в возрасте от 15 до 74 лет.

Согласно исследованию, 4,3 млн белорусов пользуются доступом к интернету со стационарных компьютеров. 1,3 млн жителей страны подключаются к Сети с планшетов. Таким образом, число пользователей мобильного интернета в Беларуси превышает количество пользователей стационарного.

По данным Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus), затраты на медийную онлайн-рекламу в первом полугодии 2019 года в Беларуси составили 8,1 млн. долларов США. Это на 17% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Интернет-реклама остается наиболее динамично растущим сегментом на рынке медийной рекламы в Беларуси. По оценке агентства Vondel, в 2018 году на интернет-рекламу приходилось 34% общего медиамикса. Специалисты агентства ожидают, что по итогам 2019 года эта доля увеличится до 36,6%. Больше сегмент только у телевидения, но он постоянно снижается: в 2018 году он составлял 42%, а в этом году может сократиться до 40%.