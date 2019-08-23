В Гродно суд вынес приговоры по делу о дедовщине в спортучилище
Троих учащихся училища олимпийского резерва обвиняли в злостном хулиганстве и грабежах.
Демьян Воронович признан виновным в злостном хулиганстве и грабеже, он получил 3,5 года «химии», передает
Каждый обвиняемый по амнистии частично освобожден от наказания — сроком на год.
Воронович, Тубелевич и Халупа с сентября 2017 по ноябрь 2018 года избивали воспитанников училища в общежитии на улице Поповича. Кроме этого, Воронович в мае 2018 года долгое время наносил одному из потерпевших порезы ножом. Он также обвинялся в том, что в сентябре 2018-го открыто похитил у одного из потерпевших продукты.
Потерпевшие — дети 14-16 лет — учатся в отделении легкой атлетики.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что все происходило с ведома тогдашнего директора. С ним не продлили контракт.