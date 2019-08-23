В России еще год будут уничтожать санкционные продукты

Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тысяч тонн продукции растительного происхождения и животноводства.

Власти России до 31 декабря 2020 года продлили действие правил уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции. Сейчас ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.