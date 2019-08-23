Навальный вышел на свободу спустя месяц ареста

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из спецприемника № 1, где отбывал 30 суток ареста.

Навального арестовали 24 июля за призыв выйти на акцию 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Суд признал политика виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий, сообщает «Медиазона» .

Когда Навальный отбыл в спецприемнике четыре дня наказания, его увезли в клиническую больницу № 64. Местные врачи диагностировали у политика аллергическую реакцию, известную как «крапивница», которую, по их мнению, мог вызвать стиральный порошок.

Осмотреть Навального в больнице пыталась его лечащий врач Анастасия Васильева, однако ей не дали зайти в палату, из-за чего проводить осмотр пришлось «через дверь». В итоге Васильева решила, что причина болезни политика — воздействие химических веществ.

На следующий день после госпитализации Навального выписали. Затем начальник спецприемника попросил суд приостановить административный арест на то время, что политик провел в больнице. Однако суд это ходатайство отклонил, решив не приостанавливать арест и не добавлять к наказанию еще 18 часов, которые Навальный был в больнице.

Во время ареста Навального, в Москве прошел самый массовый антипутинский митинг с декабря 2011 года, на котором собрались до 60 тысяч человек.