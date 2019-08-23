В Беларуси введут международные стандарты аудиторской деятельности

В Беларуси будут вводиться международные стандарты аудиторской деятельности и появится кодекс этики профессиональных бухгалтеров. Такие новации предусматривает проект президентского указа, вынесенный на общественное обсуждение Министерством финансов.

«Потребность осуществления в Республике Беларусь аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности и Кодексом этики возникает со стороны иностранных инвесторов, вкладывающих свой капитал в белорусскую экономику», — говорится в обосновании проекта.

Отмечается, что для создания благоприятных условий привлечения иностранного капитала компаниям требуется не только составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами, но и подтверждать достоверность этой отчетности по международным нормам и правилам.

«Также существует необходимость в реальной интеграции белорусского аудита в международное профессиональное сообщество, усиление качества оказания аудиторских услуг в Республике Беларусь, что невозможно без освоения международных стандартов и положений по международной аудиторской практике», — отмечают в Министерстве финансов.

Проектом указа предусматривается, что Минфин заключит соглашения с Международной федерацией бухгалтеров о предоставлении прав на использование текстов международных стандартов аудиторской деятельности и кодекса этики на территории Беларуси.

Нынешним летом в Беларуси приняты изменения в закон «Об аудиторской деятельности», согласно которому в стране появится Аудиторская палата, которая будет осуществлять внешний контроль качества аудиторских услуг.