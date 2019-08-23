Суд вынес приговор по коррупционному делу руководителей комбината школьного питания в Минске

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Суд Заводского района вынес приговор двум руководителям Комбината школьного питания Фрунзенского района по делу о взяточничестве.


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По информации пресс-службы Верховного суда, директор комбината получила от подчиненных ей заведующих производствами школ взятки на общую сумму 614 рублей. Замдиректора, а с 6 июня 2017 года исполняющая обязанности директора комбината, незаконно взяла 2410 рублей. Деньги передавались за попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Бывшему замдиректора назначили четыре года колонии общего режима, а бывший директор получила девять лет колонии.
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Тэги: школьное питание Фрунзенский район взятки Город: Минск

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