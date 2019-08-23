Совмин предлагает создать в «Великом камне» швейцарский субпарк

В Китайско-белорусском индустриальном парке предлагается создать швейцарский субпарк.

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 23 августа на встрече с представителями деловых кругов Швейцарии.

«Александр Турчин ранее посетил Швейцарию с рабочим визитом. Приезд представителей деловых кругов этой страны в Беларусь — логическое продолжение диалога по привлечению швейцарского бизнеса», — подчеркивает пресс-служба правительства.

Накануне президент Ceres Group Holding AG, председатель совета директоров индустриального парка BUSS Германн Александер Бейелер посетил индустриальный парк. «Знаю, что вчера в "Великом камне" состоялась продуктивная встреча. Может быть, с учетом вашего опыта в этой сфере нам стоит рассмотреть и реализовать совместный проект по строительству швейцарского субпарка на территории "Великого камня"», — предложил Турчин.

«Германн Александер Бейелер ответил, что для него было бы честью поучаствовать в этом проекте, — отмечается в релизе. — Площадь индустриального парка BUSS 8,5 кв. км, при этом площадь "Великого камня" составляет 112,5 кв. км».