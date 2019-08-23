Женский супер-спринт летнего ЧМ по биатлону в Раубичах выиграла украинка

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко стала первой, опередив пришедшую второй чешку на 0,1 секунды.

Фото: biathlon.com.ua

Украинка показала результат 15:58,8 секунды. Второй стала чешка Люция Харватова, третьей — россиянка Екатерина Глазырина, которые проиграли 0,1 и 0,4 секунды соответственно.

В тройке мужского супер-спринта — Тимофей Лапшин (Южная Корея), Клемен Бауэр (Словения) и Эдуард Латыпов (Россия).

Чемпионат мира в Раубичах проходит с 23 по 25 августа. В Минск не прилетели сборные Германии, Норвегии, Швеции, Австрии и Франции.