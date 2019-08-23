Видеофакт. Десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь
Демонстранты образовали живую цепь по примеру антисоветской акции «Балтийский путь» в Литве, Латвии и Эстонии 23 августа 1989 года.
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Акция была несанкционированной, но мирной.
23 августа 1989 года около двух миллионов протестующих сформировали живую цепь, протянувшуюся на 600 километров по всей Эстонии, Латвии и Литве. Это был первый и последний флэшмоб в истории СССР. В течение года все три страны Балтии обрели независимость.