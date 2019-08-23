Видеофакт. Десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь

Демонстранты образовали живую цепь по примеру антисоветской акции «Балтийский путь» в Литве, Латвии и Эстонии 23 августа 1989 года.









По информации The Guardian , живая цепь протянулась на несколько километров по обе стороны гавани Гонконга. Взявшиеся за руки демонстранты заполонили собой тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки города. Многие из них включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь.

Акция была несанкционированной, но мирной.

23 августа 1989 года около двух миллионов протестующих сформировали живую цепь, протянувшуюся на 600 километров по всей Эстонии, Латвии и Литве. Это был первый и последний флэшмоб в истории СССР. В течение года все три страны Балтии обрели независимость.