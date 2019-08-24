Власти предлагают увеличить семейный капитал с 10 до 22,5 тыс. долларов

Правительство предлагает увеличить размер семейного капитала для многодетных семей с 10 до 22,5 тыс. долларов США и разрешить его использование до достижения детьми 18-летнего возраста.

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Как сообщил премьер-министр Сергей Румас в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», правительство с учетом поручения Александра Лукашенко разработало и внесло на его рассмотрение проект указа о продлении программы «Семейный капитал». Программа, которая будет реализовываться в 2020-2024 годах, имеет ряд новаций, и для многодетных семей она значительно лучше предыдущей, отметил премьер-министр.

«Первое: семейный капитал будет начисляться в сумме 22.500 с 1 января 2020 года, и это гораздо выше, чем 10 тыс. долларов, которые начислялись по предыдущей программе. Вторая важная новация: семья получит возможность распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летнего срока, на улучшение жилищных условий, ведь для многих семей отсутствие средств на первоначальный взнос является сдерживающим фактором. И также получит возможность тратить средства на образование какого-либо члена семьи либо на медицинское обслуживание... Правительство также предложило расширить перечень медицинских услуг, которые могут быть профинансированы за счет средств семейного капитала», — сообщил Румас.

«Если глава государства согласится с этими подходами, то с 1 января 2020 года эта программа начнет действовать», — добавил он.

По словам главы правительства, чтобы те, кто получил семейный капитал по первой программе (в 2015-2019 годах), не был ущемлен, правительство предложило распространить и на них новые подходы, касающиеся досрочного использования средств.

19 апреля нынешнего года, выступая с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко призвал правительство продлить программу семейного капитала на новый пятилетний срок.

«Нам предстоит реформировать программу семейного капитала, мы об этом говорили, — сказал он. — На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно, но встала необходимость предоставить некие возможности [использовать семейный капитал] раньше и для других нужд, не только для образования и жилищного строительства. Решения приняты, эти решения надо исполнять».

По словам Лукашенко, для Беларуси вопрос демографии актуален и важен, поскольку это вопрос «будущего государственности и национальной идентичности».

Семьи могут получить семейный капитал в размере 10 тысяч долларов США с 1 января 2015 года. Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления) третьего и последующих детей, а право на распоряжение средствами семейного капитала — по истечении 18 лет с даты рождения ребенка.

Средства семейного капитала размещаются на депозитных счетах в «Беларусбанке» и могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере соцобслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.