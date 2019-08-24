В Гродно пропала девочка-подросток

В Гродненской области ведется поиск пропавшей 15-летней Дианы Ковалевой, о судьбе которой ничего не известно с 19 августа.

Как сообщила милиции ее мать, девочка-подросток днем ушла из дома и пропала. Отмечается, что в последний раз девочку видели в деревне Могиляны (Берестовицкий район).

Не исключено, что Диана может передвигаться вместе с 17 летним Евгением Рукшей.

Девочка была одета в белую майку с коротким рукавом в темные цветочки, светлую матерчатую юбку, белые кроссовки.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе девочки позвонить по телефонам: