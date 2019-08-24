Лукашенко — Зеленскому: связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности

Александр Лукашенко поздравил президента Украины с Днем Независимости.

«Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке. Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Беларуси и Украины будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.

31 июля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским, в ходе которого президент Беларуси поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелал успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе.

Зеленский вновь подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Лукашенко приглашение принял, отметив, что «как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран».

23 августа Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обсудил белорусско-украинское сотрудничество.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским. — прим.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — поинтересовался белорусский руководитель.