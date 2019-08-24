В Минске открылся «Грузiнскi дом» с музеем вина, пекарней и рестораном

В воскресенье, 24 августа, в Минске на улице Куйбышева, 48 открыли «Грузiнскi дом».

На фестивале "Тбилисоба" в Минске. Фото: minsknews.by

Как отметил на церемонии директор «Партнерского фонда», реализовавшего проект, Давид Саганелидзе, это здание, где грузины будут чувствовать себя как дома, а минчане и гости столицы смогут ознакомиться с культурой и традициями Грузии. По его словам, народы двух стран любят и уважают друг друга, и в этом «заслуга руководителей государств». Он напомнил о состоявшемся накануне визите в Минск премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который провел встречи с президентом, премьер-министром и главой нижней палаты парламента.

По словам Саганелидзе, «Грузінскі дом» является «новой платформой для торговых, экономических и культурных связей между двумя странами и направлен на содействие экспорту натуральных продуктов из Грузии, углубление деловых отношений между деловыми кругами, а также на популяризацию грузинских традиций, истории и культуры». Он уточнил, что «Грузінскі дом» объединяет музей вина, энотеку (коллекция вин), уникальные экспонаты, отражающие 8000-летнюю историю грузинского виноделия, выставочные, конференционные и презентационные пространства, а также магазин вина и натуральных грузинских продуктов, грузинский ресторан, винный погреб и пекарню.

Глава фонда напомнил, что «Грузінскі дом» начал работу в рамках праздника «Тбилисоба», который проходит 24 августа на площади Свободы в Минске.

Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия рад, что открытие «Грузiнскага дома» происходит в праздник «Тбилисоба», который в прошлом году посетило 100 тыс. человек. Он выразил уверенность, что в нынешнем году этот рекорд будет побит. «Я долго анонсировал открытие этого дома, и сегодня, наконец-то, он открылся. Это дом грузинской культуры, здесь не только будет магазин, не только ресторан, здесь будут проходить встречи и презентации, будет показываться практически каждый день грузинская культура», — подчеркнул глава диппредставительства.