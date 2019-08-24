Госпогранкомитет: при пересечении границы с Литвой возможны затруднения

При пересечении границы с Литвой возможны затруднения, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По информации таможенной службы Литовской Республики 24 августа, с 10 до 21 часа, в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. В связи с этим оформление транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично.

Гражданам, планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка» и «Привалка», Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать эту информацию и по возможности использовать альтернативные маршруты движения.