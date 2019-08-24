На заброшенном аэродроме в Германии нашли тысячи новых автомобилей

Концерн Mercedes-Benz хранит несколько тысяч новых автомобилей на закрытом аэродроме в городе Альхорн на северо-западе Германии. Все они ждут замены бракованных деталей, сообщает motor.ru .

Фото: скриншот видео с Yutube-канала "buten un binnen"

Взлетно-посадочная полоса бывшего аэродрома города Альхорн в Нижней Саксонии теперь служит стоянкой для нескольких тысяч автомобилей Mercedes-Benz. Судя по опубликованному немецкими журналистами видеоролику, на этом «кладбище» бракованных «Мерседесов» в основном хранятся кроссоверы GLE и GLS, однако на территории также можно заметить и несколько купе моделей C и E, и даже седаны Mercedes-Maybach S-класса.

Как выяснилось, примерно у сорока тысяч выпущенных в США кроссоверов моделей GLE и GLS обнаружились проблемы с качеством изготовления как экстерьера, так и интерьера, поэтому теперь Mercedes-Benz вынужден «придержать» автомобили до передачи их европейским клиентам, чтобы заменить дефектные бамперы и сиденья. Около девяти тысяч автомобилей как раз хранятся на закрытом аэродроме неподалеку от Бремена в ожидании деталей.