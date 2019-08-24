Профессор из Германии: избыток витаминов может вызывать раковые опухоли

Раковые опухоли, в частности, в легких могут вызвать весьма безобидные витамины, отметил профессор Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн Мартин Смоллич, статья которого опубликована в журнале Die Zeit.

Иллюстрация: medikforum.ru

А ведь прежде считали, что такие витамины, как С или В не приносят вреда, а их избыток выводится из организма через мочу, пишет портал medikforum.ru . Смоллич утверждает, что переизбыток витаминов группы В (В6, В9 или В12) может вызвать рак легкого или другие раковые образования.

Автор статьи провел ряд исследований, чтобы доказать, что многие витамины в избытке вызывают раковые опухоли. Смоллич пишет, что он провел более 20 экспериментов, которые были посвящены витаминам В-группы и их взаимосвязи с раком. Он отметил, что чем больше человек стремиться к употреблению этого витамина, тем выше у него риск развития заболевания.

Среди его генетических анализов были также обнаружены люди, у которых было превышено состояние витамина В12. Он отметил, что именно эти люди были генетическими обладателями рака легких.

Автор статьи и экспериментов напоминает, что по рекомендациям общества питания, взрослому человеку необходимо в день употреблять 4 мкг витамина В12, по данным Федерального института оценки рисков, человек должен в день съедать около 25 мкг этого витамина.

Он констатирует, что в аптеках продается витамин В12 с суточной дозой 1000 мкг.

Ранее МедикФорум писал о том, что недостаток витамина В12 может грозить множеством заболеваний.