Белорус, разыскиваемый 12 лет Интерполом, экстадирован из Северной Македонии

24 августа из Северной Македонии экстрадирован белорус, который находился в розыске по линии Интерпола более десятка лет — с 2007 года.

Мужчина подозревается в приобретении на территории Беларуси и Польши амфетамина, а также его хранении, сбыте и контрабанде. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает МВД.

Как рассказал заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Алексей Вершель, скрываясь от уголовного преследования на территории иностранных государств, мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, получил гражданство Швеции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено на территории Северной Македонии. В июле местные правоохранительные органы задержали мужчину. Тогда же судом этого государства было принято решение о выдаче фигуранта Беларуси. Экстрадицию из Северной Македонии провели сотрудники НЦБ Интерпола в Беларуси и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД.

Интерпол — сокращенное название Международной организацией уголовной полиции. В ее компетенцию входит борьба с преступностью международного уровня, в том числе розыск преступников.

Всего с момента вступления Беларуси в Интерпол в 1993 году установлено местонахождение порядка 900 обвиняемых и 200 без вести пропавших, разыскиваемых белорусскими правоохранителями. Более 100 преступников экстрадированы.