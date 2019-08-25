Минчанин Антон Самаль провел одиночный пикет против закона об отмене отсрочек

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Согласованная акция прошла у минского кинотеатра «Киев», в отведенном властями месте для проведения мероприятий по уведомительному принципу.

Протестующий, житель Минска Антон Самаль, держал плакат «Как нас лишили высшего образования». Также он собирал подписи в поддержку отмены закона.

«Мне не понравилось, как они принимали этот закон, голосовали в самом конце сессии и без общественного обсуждения. Вот взять например, ребят, которые пошли в колледжи, планировали потом поступить в университет, но уже не смогут из-за этого закона. Я хочу, чтобы его отменили», — сообщил Самаль.


В Минске прошел пикет против закона об отмене отсрочек

Он добавил, что получил разрешение еще на два пикета в Киевском сквере на 26 и 27 августа на 18:00, также в процессе получения разрешение еще на два пикета.

Аналогичные акции планируют другие участники движения ProtestBy, в том числе в регионах.

На месте пикета, который продолжался 15 минут, присутствовали правоохранители и медики.

Это уже четвертая акция, проведенная на текущей неделе участниками движения ProtestBy, инициированного Денисом Тихоненко, помощником депутата Анны Канопацкой. Предыдущие пикеты прошли в столице 19 и 24 августа.

Подписанный Лукашенко 24 июля документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.

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Тэги: закон об отсрочках одиночный пикет белорусская оппозиция Персона: Антон Самаль Денис Тихоненко Город: Минск

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