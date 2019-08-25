Минчанин Антон Самаль провел одиночный пикет против закона об отмене отсрочек
Согласованная акция прошла у минского кинотеатра «Киев», в отведенном властями месте для проведения мероприятий по уведомительному принципу.
Протестующий, житель Минска Антон Самаль, держал плакат «Как нас лишили высшего образования». Также он собирал подписи в поддержку отмены закона.
«Мне не понравилось, как они принимали этот закон, голосовали в самом конце сессии и без общественного обсуждения. Вот взять например, ребят, которые пошли в колледжи, планировали потом поступить в университет, но уже не смогут из-за этого закона. Я хочу, чтобы его отменили», — сообщил Самаль.
Он добавил, что получил разрешение еще на два пикета в Киевском сквере на 26 и 27 августа на 18:00, также в процессе получения разрешение еще на два пикета.
Аналогичные акции планируют другие участники движения ProtestBy, в том числе в регионах.
На месте пикета, который продолжался 15 минут, присутствовали правоохранители и медики.
Это уже четвертая акция, проведенная на текущей неделе участниками движения ProtestBy, инициированного Денисом Тихоненко, помощником депутата Анны Канопацкой. Предыдущие пикеты прошли в столице 19 и 24 августа.
|Подписанный Лукашенко 24 июля документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.